Джошуа заявил, что может отказаться от боя с Фьюри, если Дана Уайт будет работать с ними

36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа пообещал отказаться от согласованного поединка с именитым соотечественником Тайсоном Фьюри, если президент UFC и глава Zuffa Boxing Дана Уайт действительно будет участвовать в продвижении и организации его поединка с Цыганским королём. Противостояние Джошуа и Фьюри состоится 11 декабря в Кардиффе.

«Я верен Эдди. Что бы он ни захотел сделать, я сделаю это. Если Эдди захочет отменить бой из-за Уайта, то я буду рядом и помогу ему. Очевидно, цель была в том, чтобы наш поединок с Фьюри состоялся любой ценой. Но камнем преткновения была локация — мы хотели провести его в Великобритании, а также пункт по поводу антидопингового тестированию с помощью VADA. Было несколько спорных моментов, но они не должны были оказаться причиной, по которой бой не состоится. Что ещё я мог бы сделать? С кем ещё я мог бы драться? Эдди упёрся. А я был верен ему, и это окупилось. Я на седьмом небе от счастья, что наш поединок пройдёт в Великобритании», — приводит слова Джошуа портал talkSPORT.