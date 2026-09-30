15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джошуа заявил, что может отказаться от боя с Фьюри, если Дана Уайт будет работать с ними

Джошуа заявил, что может отказаться от боя с Фьюри, если Дана Уайт будет работать с ними
Комментарии

36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа пообещал отказаться от согласованного поединка с именитым соотечественником Тайсоном Фьюри, если президент UFC и глава Zuffa Boxing Дана Уайт действительно будет участвовать в продвижении и организации его поединка с Цыганским королём. Противостояние Джошуа и Фьюри состоится 11 декабря в Кардиффе.

«Я верен Эдди. Что бы он ни захотел сделать, я сделаю это. Если Эдди захочет отменить бой из-за Уайта, то я буду рядом и помогу ему. Очевидно, цель была в том, чтобы наш поединок с Фьюри состоялся любой ценой. Но камнем преткновения была локация — мы хотели провести его в Великобритании, а также пункт по поводу антидопингового тестированию с помощью VADA. Было несколько спорных моментов, но они не должны были оказаться причиной, по которой бой не состоится. Что ещё я мог бы сделать? С кем ещё я мог бы драться? Эдди упёрся. А я был верен ему, и это окупилось. Я на седьмом небе от счастья, что наш поединок пройдёт в Великобритании», — приводит слова Джошуа портал talkSPORT.

Материалы по теме
Фьюри и Джошуа подерутся за пояс Гассиева. А что вообще происходит?
Фьюри и Джошуа подерутся за пояс Гассиева. А что вообще происходит?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android