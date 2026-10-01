15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Был приятно удивлён». Ярослав Амосов сообщил, что получил нового соперника в UFC

«Был приятно удивлён». Ярослав Амосов сообщил, что получил нового соперника в UFC
Комментарии

Бывший обладатель чемпионского пояса Bellator в полусреднем весе (до 77 кг), а ныне боец UFC украинец Ярослав Амосов сообщил, что уже знает информацию по поводу следующего поединка, отметив, что был приятно удивлён соперником.

«У меня есть информация по поводу следующего боя. Очень интересный поединок, хотя официально ещё не подписали контракт. Я реально не ожидал. Даже не думал про такой бой. Я был приятно удивлён, когда мне сказали, кто соперник», – приводит слова Амосова портал Sport.ua.

В своём рекорде Амосов имеет 30 побед, из которых 22 были одержаны досрочно, и одно поражение. На профессиональном уровне Динамо выступает с июня 2012 года.

Материалы по теме
«Просто зверь, верю в него». Карлос Пратес поделился впечатлением от тренировки с Амосовым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android