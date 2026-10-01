«Был приятно удивлён». Ярослав Амосов сообщил, что получил нового соперника в UFC

Бывший обладатель чемпионского пояса Bellator в полусреднем весе (до 77 кг), а ныне боец UFC украинец Ярослав Амосов сообщил, что уже знает информацию по поводу следующего поединка, отметив, что был приятно удивлён соперником.

«У меня есть информация по поводу следующего боя. Очень интересный поединок, хотя официально ещё не подписали контракт. Я реально не ожидал. Даже не думал про такой бой. Я был приятно удивлён, когда мне сказали, кто соперник», – приводит слова Амосова портал Sport.ua.

В своём рекорде Амосов имеет 30 побед, из которых 22 были одержаны досрочно, и одно поражение. На профессиональном уровне Динамо выступает с июня 2012 года.