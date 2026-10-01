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«Тяжёлая работа продолжается». Сергей Павлович показал впечатляющую физическую форму

«Тяжёлая работа продолжается». Сергей Павлович показал впечатляющую физическую форму
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Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе россиянин Сергей Павлович продемонстрировал впечатляющую физическую форму.

«Тяжёлая работа продолжается», — подписал Павлович фото, опубликовав его на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Павловича

Сергею Павловичу 34 года. Российский боец дебютировал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах в 2014 году. В рекорде Сергея 21 победа, из которых 16 были одержаны нокаутом, и три поражения. Спортсмен является бывшим претендентом на титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе и экс-чемпионом Fight Nights Global в категории до 120 кг.

В последнем поединке, который состоялся 30 мая на турнире UFC Fight Night 277, Павлович нокаутировал бразильца Таллисона Тейшеру в первом раунде.

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