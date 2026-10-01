«Здесь есть риск». Кормье — о возможном реванше Топурии и Гейджи

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье высказался о возможном реванше между испано-грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гейджи.

«Илия Топурия — второй вариант, но и здесь есть риск, потому что, несмотря на то, что Джастин сделал всё необходимое для победы, были моменты, когда Илия наносил ему серьёзный урон.

При этом Джастин, нужно отдать ему должное, уже рассказывал об этом поединке и разбирал свой план на бой. Можно ожидать, что Илия будет работать над теми аспектами, в которых у него возникли проблемы. Джастин говорил о своём ритме, тайминге и о том, как он подстраивал свои действия под удары соперника.

Можно даже пересмотреть некоторые фрагменты документального фильма о бое и услышать, как Тревор Уиттман подсказывал Джастину, в какие моменты нужно пользоваться тем, что делал Илия, особенно в стойке. Илия наверняка будет над этим работать и постарается исправить эти недостатки.

Мне было бы интересно увидеть коэффициенты на реванш Илии Топурии. Даже если Джастин решит пойти по этому пути, как он сам отметил, что ему ещё нужно доказывать? Он победил Топурию на самой большой сцене в истории UFC. Такой реванш ему просто не нужен и, похоже, не слишком ему подходит», — приводит слова Кормье MMAJunkie.

Напомним, в последнем поединке, который прошёл в Вашингтоне, США, и стал главным событием турнира UFC White House — Freedom 250, Илия разделил октагон с американцем Джастином Гейджи. Их противостояние завершилось победой Гейджи техническим нокаутом.