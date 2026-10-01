15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чемпион UFC Джошуа Ван сообщил, с кем намерен провести следующий бой

Чемпион UFC Джошуа Ван сообщил, с кем намерен провести следующий бой
Комментарии

Чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) американец Джошуа Ван заявил о желании провести следующий поединок с первым номером рейтинга португальцем Манелем Капе.

«Начинай сбрасывать вес уже сейчас. Нам не нужны очередные оправдания из-за проблем с весом. Давай дадим людям то, что они хотят», — написал Ван в социальных сетях.

Манелю Капе 32 года. Португалец ангольского происхождения дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира восемь побед и три поражения.

В своём последнем бою, состоявшемся в июне на турнире UFC Fight Night 279, Капе победил техническим нокаутом японца Кёдзи Хоригути.

Материалы по теме
Шон О'Мэлли: Джошуа Ван войдёт в историю как величайший в наилегчайшем весе всех времён
Комментарии