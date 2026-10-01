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«Я дважды его побил». Фьюри заявил о желании провести трилогию с Усиком

«Я дважды его побил». Фьюри заявил о желании провести трилогию с Усиком
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри заявил о желании провести третий бой с украинцем Александром Усиком.

«После того, как я побью этого мешка, хочу трилогию, ещё одну трилогию с другим парнем, кроличьими зубами, которого, как я считаю, я побил дважды. Хочу провести этот бой в Америке, в «Мэдисон-Сквер-Гарден» — культовой, легендарной арене. Я хочу сразиться с ним в третий раз и вернуть всё, что я потерял», — сказал Фьюри на пресс-конференции.

Напомним, 11 декабря в Кардиффе, Великобритания, Фьюри сразится с экс-чемпионом и соотечественником Энтони Джошуа.

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