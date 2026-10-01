«Не более чем разминка для меня». Фьюри — о бое с Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о предстоящем поединке с соотечественником Энтони Джошуа, который состоится 11 декабря в Кардиффе, Великобритания.

«100%, он не более чем разминка для меня. Учитывая мои навыки, он должен стать тяжёлым мешком на ножках. Нужно будет хорошенько по нему пройтись, остановить и затем перейти к следующему бою», — сказал Фьюри на пресс-конференции.

Энтони Джошуа 36 лет. Британец, золотой медалист Олимпиады — 2012, дебютировал как профессионал в 2013 году. В 2016 году стал чемпионом мира в супертяжёлом весе, в 2017-м — объединённым чемпионом, в 2019-м — двукратным объединённым чемпионом.

Тайсону Фьюри 37 лет. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2008 году. В 2015 году стал чемпионом мира в супертяжёлом весе, в 2020-м — двукратным чемпионом.