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Хабиб Нурмагомедов борется с непобеждённым бойцом своей команды

Хабиб Нурмагомедов борется с непобеждённым бойцом своей команды
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Чемпион PFL россиянин Усман Нурмагомедов показал видео схватки между непобеждённым одноклубником Амру Магомедовым и бывшим чемпионом UFC, а ныне членом Зала славы Хабибом Нурмагомедовым.

«Хабиб, похоже, сильно скучал по Амру (смеётся). Амру, как ты? Вставай-вставай, что-нибудь сделай… Постарайся что-нибудь сделать», — прокомментировал схватку Усман.

Амру Магомедову 27 лет. Уроженец Дагестана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2017 году, с 2026-го выступает в PFL. Всего на его счету 11 побед и ни одного поражения.

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