Бразильский боец UFC Тейшейра прилетел в Россию, чтобы подготовиться к бою с Газиевым

Бразильский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Таллисон Тейшейра прилетел в Москву, чтобы провести подготовку к поединку с Шамилем Газиевым, который состоится 21 ноября в Дохе, Катар. Об этом сообщил другой боец дивизиона Вальтер Уокер.

«Добро пожаловать в Россию, Шикао. Тренировочный лагерь в клубе Gor MMA стартует завтра», – написал Уокер в социальных сетях, опубликовав фотографию с Тейшейрой и тренером Гором Азизяном.

Фото: из личного архива Вальтера Уокера

Таллисону Тейшейре 26 лет. Бразилец дебютировал в UFC в 2025 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира две победы и два поражения.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 277 в Макао, Китай, Тейшейра проиграл техническим нокаутом россиянину Сергею Павловичу.