Алекс Перейра пообещал скорый анонс следующего боя в UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях бразилец Алекс Перейра сообщил о скором анонсе следующего боя.

«Уже скоро. Хорошие новости. И большой вызов. Как я и говорил, если бы я не рисковал во всех своих боях, не стал бы тем, кем являюсь сегодня», — сказал Перейра в социальных сетях.

Алексу Перейре 39 лет. Бразилец дебютировал в UFC в 2021 году, в 2022-м стал чемпионом в среднем весе (до 84 кг), в 2023-м – чемпионом в полутяжёлом весе (до 93 кг), в 2025-м – двукратным чемпионом в полутяжёлом весе. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и три поражения.

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