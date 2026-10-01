«Он не готов к встрече со мной». Атеба Готье высказался о бое с Копыловым на UFC 332

Камерунский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Атеба Готье высказался о предстоящем поединке с россиянином Романом Копыловым, который состоится 4 октября на турнире UFC 332 в Солт-Лейк-Сити, США.

«Не собираюсь его недооценивать. У Романа есть опыт, он хороший боец. Но сейчас напротив него окажется боец, с которым он ещё не встречался. Он не готов к встрече со мной», — приводит слова Готье пресс-служба UFC.

Атебе Готье 24 года. Камерунец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2021 году, с 2025-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира пять побед и ни одного поражения.