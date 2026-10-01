Алджамейн Стерлинг назвал фаворита боя Волкановски — Евлоев

Бывший чемпион UFC Алджамейн Стерлинг высказался о предстоящем поединке за титул в полулёгком весе (до 65 кг) между австралийцем Алексом Волкановски и россиянином Мовсаром Евлоевым, который состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби, ОАЭ.

«Я считаю, что у Волка небольшое преимущество за счёт стойки… Мовсар выбрасывает короткие удары в партере, но они очень слабые и не наносят урона» — сказал Стерлинг в подкасте The Ariel Helwani Show.

Ранее бразильский боец полулёгкого веса UFC Жан Силва дал прогноз на бой Волкановски — Евлоев.

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