Дэн Хукер ответил, есть ли у Гейджи шансы в бою с Царукяном

Австралийский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Дэн Хукер считает, что россиянин Арман Царукян станет следующим соперником действующего чемпиона американца Джастина Гейджи.

«Думаю, даже Дана теперь это поддержит. Да, это определённо тот бой, который должен состояться. Царукян должен стать следующим, конечно. Он проделал великолепную работу за пределами клетки, проводя стримы, строя свой бренд и общаясь с большими звёздами социальных сетей. Это играет важную роль.

Есть ли у Гейджи шансы против Царукяна? Да, у него есть всё, великолепная защита от борьбы… И он настоящий боец. Цепной пёс. Гейджи это чудо природы. Не понимаю, как ему удаётся закатывать захватывающие бои так долго», — сказал Хукер в интервью YouTube-каналу Submission Radio.