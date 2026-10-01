Экс-претендент на титул UFC: Хокит говорит грязные вещи, но отвечает за слова

Бывший претендент на титул UFC американец Стивен Томпсон высказался о скандальном бойце тяжёлого веса (до 120 кг) соотечественнике Джоше Хоките.

«Мне нравится, что он делает. Он персонаж, который, очевидно, делает всё наилучшим образом. И он молод, очень молод… Джош заставляет людей говорить о нём, неважно, плохо или хорошо. Если о вас говорят, значит, вы делаете всё правильно. Хокит говорит грязные вещи, но отвечает за слова. Вы должны отдать должное парню», — сказал Томпсон в интервью YouTube-каналу Full Mount MMA.

15 ноября на турнире UFC 334 в Нью-Йорке, США, Хокит сразится за титул с французом Сирилем Ганом.