15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-претендент на титул UFC: Хокит говорит грязные вещи, но отвечает за слова

Экс-претендент на титул UFC: Хокит говорит грязные вещи, но отвечает за слова
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC американец Стивен Томпсон высказался о скандальном бойце тяжёлого веса (до 120 кг) соотечественнике Джоше Хоките.

«Мне нравится, что он делает. Он персонаж, который, очевидно, делает всё наилучшим образом. И он молод, очень молод… Джош заставляет людей говорить о нём, неважно, плохо или хорошо. Если о вас говорят, значит, вы делаете всё правильно. Хокит говорит грязные вещи, но отвечает за слова. Вы должны отдать должное парню», — сказал Томпсон в интервью YouTube-каналу Full Mount MMA.

15 ноября на турнире UFC 334 в Нью-Йорке, США, Хокит сразится за титул с французом Сирилем Ганом.

Материалы по теме
В UFC обожают безумцев. Прохазка ест пауков, у Хокита — «титановые глаза»
В UFC обожают безумцев. Прохазка ест пауков, у Хокита — «титановые глаза»