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«Ведёт себя как рабовладелец». Дерек Чисора объяснил, почему ему не нравится Дана Уайт

«Ведёт себя как рабовладелец». Дерек Чисора объяснил, почему ему не нравится Дана Уайт
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Бывший претендент на мировые титулы британский боксёр Дерек Чисора высказался о генеральном директоре UFC Дане Уайте.

«Дана Уайт мне не по душе, если честно, потому что он ведёт себя… Он ведёт себя как рабовладелец. Бойцы хотят драться на его платформе, а он говорит им: «Вы недостаточно хороши для меня, уходите». Что делать бойцу? Что ему делать после? Это неправильно. Он слишком агрессивно ведёт дела, и мне это не нравится», — сказал Чисора в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Ранее Дана Уайт подписал бойца в UFC после того, как назвал его бой «одним из худших, что видел».

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