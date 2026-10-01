Двалишвили: я уже побеждал Яна, хотя все считали, что не пройду его

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили высказался о предстоящем третьем поединке с россиянином Петром Яном, который состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби, ОАЭ.

«Мне нравится быть аутсайдером. Нравится, когда люди сомневаются, а я доказываю, что они не правы. Мне нравится это давление.

Я уже был в этой позиции, никто не верил в меня, но затем поверили. Если говорить о Яне, уже побеждал его, хотя все считали, что я не пройду его. А затем я проиграл очень тяжело, он сломал мне лицо. Ян опасный соперник, всегда это понимал, и во втором бою, но я не сделал то, что должен был», — сказал Двалишвили в интервью австралийскому телеканалу Main Event.