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55-летний Джефф Монсон проведёт бой на турнире IBA.PRO 21 в Бресте

55-летний Джефф Монсон проведёт бой на турнире IBA.PRO 21 в Бресте
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25 октября в Бресте, Беларусь, состоится турнир IBA.PRO 21. В рамках шоу именитый американский ветеран смешанных единоборств Джефф Монсон проведёт боксёрский поединок с кикбоксёром из Молдовы Ионом Шолтояну.

Также двукратный чемпион России, обладатель Кубка России-2026 и участник чемпионата мира-2023 Игорь Свиридченков встретится с белорусом Виктором Мурашкиным. Шестираундовый поединок пройдёт в первом среднем весе (до 69,9 кг).

В главном событии IBA.PRO 21 многократный призёр чемпионатов и Кубков России в тяжёлом весе Теймураз Суров встретится с финалистом Европейских игр-2019 и Игр БРИКС-2024, участником Олимпийских игр-2020 и чемпионатов мира 2021 и 2025 годов белорусом Владиславом Смягликовым.

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