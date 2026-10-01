Кравцов подвёл итоги чемпионата Европы по боксу для сборной России

Председатель тренерского совета Федерации бокса России (РФБ) Эдуард Кравцов подвёл итоги чемпионата Европы, прошедшего с 17 по 25 сентября в Софии, Болгария, для национальной команды.

«Хочется поздравить. Поздравить с возвращением сборной команды с флагом, гимном. Это основной момент. Вопрос стоял на протяжении долгого времени. Как ни крути, а это так. А сам результат… Я бы, наверное, сильно не говорил о феноменальности. Можно называть его хорошим на фоне того, что у ребят и, в первую очередь, у девчонок не хватало международной практики. В этом году сидели без турниров, в прошлом году был только чемпионат мира в Дубае. Поэтому хороший результат показали и мужики, и девчонки. Но давайте будем объективными. У нас в истории были куда более успешные выступления.

Да, мы планировали четыре золота. Эта цифра сработала. Мы надеялись на четыре-пять золотых медалей. Тут нужно учитывать, что часть наших лидеров попросту не поехала. Тот же Муслим Гаджимагомедов, Джамбулат Бижамов. А ещё важно принимать во внимание ситуацию Всеволода Шумкова. Должна была быть золотая медаль, которой мы недосчитались. Поэтому по совокупности обстоятельств это хороший результат, классный.

И, повторимся, сказалось отсутствие международной практики. Мы видим, как всем нашим видам спорта тяжело возвращаться. Смотрим, что даже в художественной гимнастике, синхронном плавании не всё так гладко. В боксе мы зашли в весь этот процесс куда более успешно. А ведь мы говорим о видах спорта, которые традиционно приносили нам медали. Тех видах, где мы всегда были лучшими. И на фоне этого всего, конечно, мы показали очень хороший результат», — сказал Эдуард Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.