Эдуард Кравцов назвал главное открытие чемпионата Европы по боксу

Председатель тренерского совета Федерации бокса России (РФБ) Эдуард Кравцов назвал боксёра, показавшего наилучший результат на минувшем чемпионате Европы в Софии (Болгария). Им стал 23-летний хабаровчанин Дмитрий Карманов, выигравший золотую медаль в весовой категории до 85 кг.

«Для меня, наверное, открытием стал Карманов. От него такого результата не ожидали. От Рогозина, Колденкова, Ашалаева – ждали. А вот Карманов удивил. Больше мы ждали от Батлаева, Сурова», — сказал Эдуард Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Ранее главный тренер сборной России Виктор Фархутдинов оценил выступление команды на чемпионате Европы.