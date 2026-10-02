«Форменный беспредел». Кравцов — о судействе в поединке Шумкова и Росенова на ЧЕ-2026

Председатель тренерского совета Федерации бокса России (РФБ) Эдуард Кравцов прокомментировал скандальное поражение россиянина Всеволода Шумкова в поединке с болгарином Радославом Росеновым на минувшем чемпионате Европы в Софии (Болгария).

«По Росенову изначально было понимание. Он коренной болгарин, который является одним из сильнейших представителей сборной. У них есть кубинцы с болгарскими паспортами, которых судейство особенно не жаловало. А вот по Росенову мы изначально понимали, что будут проблемы с судейством. А когда его ещё и лучшим боксёром турнира признали, это вообще был плевок со стороны организаторов в сторону остальных. Ожидаемая история. Я не ожидал, что Всеволод выиграет у него с таким запасом. Думал, что поединок получится более конкурентным. Даже первый раунд сложно было отдать Радославу. А второй и третий тем более. Боксёр проигрывает в одни ворота, избегает боя, поворачивается спиной. А в итоге ему поднимают руку… Форменный беспредел», — сказал Эдуард Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.