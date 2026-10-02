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Кравцов: у Рогозина в приоритете олимпийский бокс. Никаких опасений нет

Кравцов: у Рогозина в приоритете олимпийский бокс. Никаких опасений нет
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Председатель тренерского совета Федерации бокса России (РФБ) Эдуард Кравцов высказался о спортивном будущем чемпиона Европы в весовой категории до 55 кг Вячеслава Рогозина.

«Нет, никаких опасений нет. Слава уже провёл первый профессиональный бой. У него есть действующий менеджерский контракт с Premier Boxing Academy. Это компания, которой руковожу я. И у нас есть договорённость, что в приоритете олимпийский бокс. И только после Олимпийских игр будет более активно выступать на профессиональном уровне. Сейчас весь акцент сначала на попадании, а затем и на выступлении на Олимпийских играх», — сказал Эдуард Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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