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Эдуард Кравцов высказался о перспективах сборной России по боксу

Эдуард Кравцов высказался о перспективах сборной России по боксу
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Председатель тренерского совета Федерации бокса России (РФБ) Эдуард Кравцов высказался о перспективах национальной сборной после чемпионата Европы, где россияне стали лучшей командой турнира, завоевав семь золотых медалей.

«Мы остаёмся одной из сильнейших боксёрских держав. И это – без всякого преувеличения. Мы будем лидерами без сомнений. Например, со сборной Узбекистана мы уже встречались в Дубае. С сильнейшим составом. И выиграли и по личным встречам, и в медальном зачёте. Причём с неплохим отрывом. Это даёт понимание о перспективах нашей сборной. У Казахстана есть приличные боксёры в отдельных категориях. Но они уже уступают Узбекистану. Остальные сборные, конечно, нельзя сбрасывать со счетов. Кроме того, сам турнир пройдёт в Азии. Он будет в Казахстане, поэтому ждём непростой вызов. Но, повторюсь, команда настроена. Задача одна – первое командное место», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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