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«После удара увидел четырёх Йоэлей». Адесанья вспомнил о бое с Ромеро

«После удара увидел четырёх Йоэлей». Адесанья вспомнил о бое с Ромеро
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Исраэль Адесанья поделился воспоминаниями о поединке с кубинцем Йоэлем Ромеро, состоявшемся на турнире UFC 248 в марте 2020 года.

«Один из моих боёв был самым скучным в истории компании, с Йоэлем Ромеро. Мы оба были опасными парнями. Когда он ударил меня своей «пушкой», я увидел четырёх Йоэлей. И подумал: «Окей, он собирается пойти на убийство». Их было четверо, и мне было нужно понять, кто из них это будет. Но он этого не сделал и продолжил финтить… Да, это был скучный бой. Но он опасный парень», — сказал Адесанья на своём YouTube-канале.

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