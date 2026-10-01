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Шавкат Рахмонов набирает форму перед возвращением в UFC

Шавкат Рахмонов набирает форму перед возвращением в UFC
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Непобеждённый боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шавкат Рахмонов продолжает набирать форму перед возвращением. Казахстанец провёл боксёрскую тренировку в зале.

Шавкату Рахмонову 31 год. Казахстанец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2020-го выступает в UFC.

В своём последнем бою, состоявшемся в декабре 2024 года на турнире UFC 310, Рахмонов победил единогласным судейским решением ирландца Иэна Гэрри, после чего вынужден был прервать выступления из-за травмы колена.

Ранее Ислам Махачев оценил Рахмонова как соперника.

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