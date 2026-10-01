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«Факт в том, что мы победили». Эдди Хирн — об организации боя Фьюри — Джошуа

«Факт в том, что мы победили». Эдди Хирн — об организации боя Фьюри — Джошуа
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Промоутер боксёра Энтони Джошуа Эдди Хирн на пресс-конференции в Лондоне заявил, что организация Zuffa Boxing Даны Уайта осталась в стороне от организации боя с Тайсоном Фьюри.

«Факт в том, что мы победили. Мы победили, но теперь это уже в прошлом. Не думай, что можешь прийти и просто переехать нас. Этого не произойдёт — контракт есть контракт, и мы от условий контракта не отступаем. Так что причина, по которой Дана сегодня не приехал, заключается в том, что ему просто не разрешили это сделать.

Он говорил, что не успевает сюда, потому что у него там свой турнир в Вегасе. Это позорище. Он вполне мог сесть в свой самолёт и прилететь сюда — пресс-конференция начиналась в 19:00, так что он без проблем успел бы. Суть в том, что в этом противостоянии победа осталась за нами», — сказал Хирн на пресс-конференции.

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