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Кабайел проведёт первую защиту титула WBC против албанца Нельсона Хисы 28 ноября

Кабайел проведёт первую защиту титула WBC против албанца Нельсона Хисы 28 ноября
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе немец Агит Кабайел проведёт первую защиту титула против непобеждённого албанца Нельсона Хисы 28 ноября на 55-тысячной футбольной арене «Merkur Spiel-Arena» в Дюссельдорфе, Германия.

Фото: Queensberry Promotions

Агиту Кабайелу 33 года. Немецкий боксёр дебютировал как профессионал в 2011 году, в 2025-м завоевал временный титул, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона. Имеет в своём активы победы над Дереком Чисорой, Арсланбеком Махмудовым, Фрэнком Санчесом и Чжан Чжилэем.

Ранее глава RCC отреагировал на лишение россиянина Мурата Гассиева титула WBA в супертяжёлом весе.

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