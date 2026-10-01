«Один из величайших моментов в истории единоборств». Роган — о победе Гейджи над Топурией

Известный комментатор UFC Джо Роган высказался о победе Джастина Гейджи над Илией Топурией на турнире UFC 250 у Белого дома и заявил, что Гейджи уже нечего доказывать.

«Слава, которую Джастин Гейджи получил, когда победил Илию Топурию у Белого дома, — никто и никогда не испытает подобного. Один из величайших моментов в истории единоборств. Когда я увидел апсет Гэтжи, я подумал: «Брат, что тебе ещё нужно доказывать? Ты только что шокировал мир. Он определённо мог бы уйти сейчас и стать одним из величайших в истории».

Но Конор, например, похоже, хотел снова оказаться на большой сцене или, может быть, просто доказать самому себе, что всё ещё способен на это. Когда ты достигаешь такого уровня, ты постоянно гонишься за этим кайфом. Это как наркотик, понимаешь? И ты хочешь снова испытать это чувство. Но в том, чтобы оставаться слишком долго, есть опасность», — приводит слова Рогана FightLuckBet в социальной сети X.