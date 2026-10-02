Экс-чемпион UFC Рафаэль дос Аньос высказался о травме Макгрегора в бою с Холлоуэем

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) бразилец Рафаэль дос Аньос выразил сочувствие ирландскому бойцу Конору Макгрегору, получившему серьёзную травму колена на первых секундах поединка против американца Макса Холлоуэя на турнире UFC 329.

«Такая травма — полный отстой. Насколько я понял, у него проблема с крестообразными связками. Мне не нравится этот парень, но я никому не желаю зла. Я прошёл через такую травму и никому не желаю подобного. Он может вернуться, однако он должен действительно захотеть этого», — приводит слова дос Аньоса MMA Fighting в социальной сети Х.