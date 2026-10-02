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Экс-чемпион UFC Рафаэль дос Аньос высказался о травме Макгрегора в бою с Холлоуэем

Экс-чемпион UFC Рафаэль дос Аньос высказался о травме Макгрегора в бою с Холлоуэем
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) бразилец Рафаэль дос Аньос выразил сочувствие ирландскому бойцу Конору Макгрегору, получившему серьёзную травму колена на первых секундах поединка против американца Макса Холлоуэя на турнире UFC 329.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй (W)
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Окончено
TKO
Макс Холлоуэй

«Такая травма — полный отстой. Насколько я понял, у него проблема с крестообразными связками. Мне не нравится этот парень, но я никому не желаю зла. Я прошёл через такую травму и никому не желаю подобного. Он может вернуться, однако он должен действительно захотеть этого», — приводит слова дос Аньоса MMA Fighting в социальной сети Х.

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