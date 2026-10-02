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Копылов провёл первую битву взглядов с Готье перед боем на турнире UFC 332

Копылов провёл первую битву взглядов с Готье перед боем на турнире UFC 332
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Российский боец среднего веса (до 84 кг) Роман Копылов провёл первую битву взглядов с камерунцем Атебой Готье перед боем, который состоится 4 октября на UFC 332 в Солт-Лейк-Сити, США.

UFC 2026. UFC 332, Солт-Лейк-Сити, США
Атеба Готье — Роман Копылов (W)
04 октября 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Роман Копылов
Окончено
TKO
Атеба Готье

Фото: Кадр из аккаунта UFC

Роману Копылову 34 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2019 году.

В своём последнем бою, состоявшемся в мае на UFC 328, Копылов победил единогласным судейским решением бразильца Марко Булио. Всего на счету россиянина в организации семь побед и пять поражений.

На счету Готье 10 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. В своём последнем бою, который прошёл 9 мая, камерунец победил Оззи Диаса техническим нокаутом.

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