Копылов провёл первую битву взглядов с Готье перед боем на турнире UFC 332

Российский боец среднего веса (до 84 кг) Роман Копылов провёл первую битву взглядов с камерунцем Атебой Готье перед боем, который состоится 4 октября на UFC 332 в Солт-Лейк-Сити, США.

Фото: Кадр из аккаунта UFC

Роману Копылову 34 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2019 году.

В своём последнем бою, состоявшемся в мае на UFC 328, Копылов победил единогласным судейским решением бразильца Марко Булио. Всего на счету россиянина в организации семь побед и пять поражений.

На счету Готье 10 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. В своём последнем бою, который прошёл 9 мая, камерунец победил Оззи Диаса техническим нокаутом.