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UFC 332: полный кард участников, список бойцов

UFC 332: полный кард участников, список бойцов
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В ночь с 3 на 4 октября в Солт-Лейк-Сити (США) состоится турнир UFC 332. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с о списком всех боёв турнира.

Полный кард UFC 332
Главный кард:

Наталия Силва – Ван Цун;
Дейвисон Фигейреду – Пэйтон Талботт;
Кинг Грин – Эстебан Рибович;
Калинн Уильямс – Роберто Солдич;
Атеба Готье – Роман Копылов.
Прелимы:

Иманоль Родригес – Олден Кория;
Андрей Пуляев – Дамиан Пинас;
Маркус Макги – Бернардо Сопай;
Энтони Уинт – Лукас Арманд;
Джонни Уокер – Мик Паркин;
Рафаэль дос Аньос – Александр Эрнандес;
Марвин Веттори – Исмаил Наурдиев;
Курт Макги – Эрик Нолан;
Джейкоб Смит – Брюс Уайтхед.

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