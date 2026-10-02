UFC 332: полный кард участников, список бойцов

В ночь с 3 на 4 октября в Солт-Лейк-Сити (США) состоится турнир UFC 332. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с о списком всех боёв турнира.

Полный кард UFC 332



Главный кард:

Наталия Силва – Ван Цун;

Дейвисон Фигейреду – Пэйтон Талботт;

Кинг Грин – Эстебан Рибович;

Калинн Уильямс – Роберто Солдич;

Атеба Готье – Роман Копылов.

Прелимы:

Иманоль Родригес – Олден Кория;

Андрей Пуляев – Дамиан Пинас;

Маркус Макги – Бернардо Сопай;

Энтони Уинт – Лукас Арманд;

Джонни Уокер – Мик Паркин;

Рафаэль дос Аньос – Александр Эрнандес;

Марвин Веттори – Исмаил Наурдиев;

Курт Макги – Эрик Нолан;

Джейкоб Смит – Брюс Уайтхед.