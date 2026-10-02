Хирн заявил, что Джошуа отказался от восьмизначной суммы ради боя с Фьюри в Великобритании

Промоутер Эдди Хирн рассказал, что Энтони Джошуа согласился на пониженный гонорар за бой с Тайсоном Фьюри ради того, чтобы провести его на территории Великобритании.

«Люди начали говорить: «Пожалуйста, привезите бой в Великобританию», и Эй-Джей начал это чувствовать. Чтобы провести его в Великобритании, ему пришлось бы отказаться от восьмизначной суммы и больше. Эй-Джей сообщил мне: «Как хочешь», а я такой: «Нет, нет, нет, это твои деньги. Я не могу принять это решение за тебя».

Он спросил, что, по моему мнению, ему следует делать, и я сказал, что, думаю, Великобритания — это место, где должен состояться бой, потому что для него есть преимущество в этом, но это жертва большими деньгами. И он сказал: «Да *** с ним, сделаем это в Великобритании», — приводит слова Хирна Yahoo Sports.