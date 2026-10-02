Пимблетт усомнился в праве Царукяна претендовать на титул UFC после победы над Руффи

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе Пэдди Пимблетт высказался против титульного боя для второго номера рейтинга UFC в категории до 70 кг Армана Царукяна.

«Руффи хороший боец, но он занимает седьмое место в рейтинге. Я только что победил бойца, занимающего пятое место, так что с момента UFC 300 он [Арман Царукян] не побеждал никого, кто занимал бы более высокое место в рейтинге, чем те, кого я побеждал за последние два года, но почему-то именно он следующий претендент на титул?

Это один из тех случаев… Я просто буду драться с тем, чьё имя укажут в моём контракте. Я не отказываюсь ни от одного боя. Я никогда не отказывался от боя. Если мне предложат Армана, я буду с ним драться. Если мне предложат Илию [Топурию], я буду с ним драться. Если Чарльз [Оливейра], если Джастин [Гейджи] — я буду драться с кем угодно. Мне всё равно», — сказал Пимблетт на YouTube-канале Kolos MMA.