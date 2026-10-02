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«Все знают, что происходит». Уайт — о своём отсутствии в продвижении боя Фьюри — Джошуа

«Все знают, что происходит». Уайт — о своём отсутствии в продвижении боя Фьюри — Джошуа
Комментарии

Президент UFC и создатель Zuffa Boxing Дана Уайт отреагировал на своё отсутствие в продвижении поединка Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

«Но разве я был неправ? Разве я лгал? Разве я был неправ? Разве я не промоутер? Разве я не продюсирую всё это ****** мероприятие? Ответ — да.

Я думаю, ответ между мной и Эдди в том, что Эдди пытается выиграть какую-то пиар-битву или что-то в этом роде. Эдди любит видеть себя в интервью. Он любит много говорить. А когда ты много говоришь — это приведёт тебя к куче ******* проблем. Как я уже говорил, судите меня в конце года. Давайте посмотрим, как всё это будет выглядеть через пару лет. Всё написано на стене. Какую бы идиотскую мелкую игрушку он ни думал, что выиграл, он не в своём уме. Он невероятно заблуждается. Он знает, что происходит. Они все знают, что происходит», — приводит слова Уайта Yahoo Sports.

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