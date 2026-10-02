«Так не работает». Хирн раскритиковал Уайта из-за желания влезть в бой Фьюри — Джошуа

Британский промоутер Эдди Хирн высказался о поведении Даны Уайта во время продвижения боя Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

«Что вы ожидаете от меня, когда их появление — это нарушение соглашения? Просто сказать: «О, эти ребята приходят в бокс, полагаю, мне лучше просто лечь и позволить им пройтись по мне и пощекотать мне яйца». Нет, очевидно, нет. Я развернусь и скажу: «*****, нет, сынок, не при мне. Вы, *****, серьёзно?» Всё, что они делали, заставляло меня бороться жёстче».

На самом деле что им следовало сделать, и я изначально сказал это SELA. Что Дане нужно было сделать, так это просто: «Я понимаю, что по контракту мы не можем участвовать в мероприятии, однако Турки Аль аш-Шейх, Netflix, я думаю, хотели бы, чтобы мы участвовали в мероприятии, так что я собираюсь сесть с Эдди и Турки, и мы поговорим об этом и попытаемся найти решение». Вот и всё. Я, вероятно, провёл бы ту встречу и просто сказал: «Отлично, найдём способ». Вы ожидаете, что я, после того как к нам так неуважительно отнеслись, позволю это? Ни за что.

Мы можем поговорить, мы можем преодолеть вещи. Мы можем найти способ, который хорош для всех. Но когда ты выходишь и подначиваешь меня, и проявляешь неуважение, и хочешь нарушить контракт даже без разговора, это так не работает. Есть высокомерие, они фанаты контроля, им не нравится, когда всё идёт не по их сценариям. Они думают, что можно просто войти и всё захватить», — приводит слова Хирна Yahoo Sports.