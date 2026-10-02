В UFC дали Алджамейну Стерлингу час на ответ по поводу боя в Катаре

Бывший чемпион UFC Алджамейн Стерлинг рассказал, что промоушен дал ему всего час на принятие предложения о бое с Кевином Вальехосом на UFC в Катаре.

«Мне сказали, что у меня есть час, чтобы дать ответ, а я только что вышел с ковра. Я даже не успел поговорить со своей командой. Думаю, переговоры уже шли и в противном случае этот бой достался бы кому-то другому.

Такие вещи происходят очень быстро. Им нужно было объявить участников карда, и просто так получилось, что в тот момент я тренировался. К счастью, всё сложилось удачно, потому что я действительно хотел ещё раз подраться до конца этого года. Многие думают, что я просто хочу сидеть без дела и ждать. Дело даже не в этом — просто мне не с кем драться», — рассказал Стерлинг в эфире The Ariel Helwani Show.