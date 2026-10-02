Исраэль Адесанья поддержал бывшего соперника перед боем на UFC 332

Бывший чемпион UFC Исраэль Адесанья высказался о своём старом сопернике Марвине Веттори, который проведёт бой на UFC 332.

«Мой мальчик Веттори. Это его первый бой после той трагедии? Веттори очень тяжело финишировать. Насколько я знаю, в UFC его ещё никто не финишировал. Думаю, он всё ещё меня ненавидит. Не знаю почему. Два раза в год он без всякой причины проходится по мне. Я уважаю его. Если бы я потерял тебя в пожаре, это разбило бы мне сердце. Мне даже тяжело произносить такие слова.

Я понимаю, что он сейчас чувствует, поэтому мне сложно испытывать к этому человеку какие-то негативные чувства. Я хочу, чтобы он победил. Это было бы хорошо для него, для его морального состояния и духа. Когда ты побеждаешь — побеждаю и я. Когда побеждаю я — побеждаешь и ты. Нравится тебе это или нет, Веттори, мы связаны этим дерьмом на всю жизнь!» — сказал Адесанья в видео для своего YouTube-канала.

33-летний Веттори подходит к бою с Исмаилом Наурдиевым на UFC 332 на серии из четырёх поражений. Он провёл лишь один бой после смерти младшего брата Патрика, погибшего в апреле 2025 года при пожаре. По словам Адесаньи, именно эта трагедия заставила его по-другому смотреть на старого соперника.