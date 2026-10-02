«Спасибо, что зажигал публику». Скала отреагировал на смерть 40-летнего рестлера Пака

Легендарный американский рестлер и актёр Дуйэн «Скала» Джонсон отреагировал на смерть 40-летнего рестлера Бенджамина Саттерли, выступавшего под псевдонимом Пак.

«Я хочу послать во Вселенную и семье Саттерли свою любовь, соболезнования, поддержку, свет и свою энергию, пока вы переживаете утрату близкого человека, Бенджамина Саттерли. Для тех, кто не увлекается и не знает, кем был Бенджамин Саттерли… он был профессиональным рестлером, известным в WWE под именем Невилл. Мы пересекались с ним несколько раз, пожимали друг другу руки. В последнее время он выступал под именем Пак в промоушене AEW — All Elite Wrestling.

Я был так огорчён, услышав эту новость. Как бы глобален ни был профессиональный реслинг, как бы глобальна ни была WWE, как бы AEW ни росла в эту феноменальную реслинг-компанию и где бы ты ни боролся по всему миру — в Азии, Латинской Америке, Европе, — это не имеет значения. Как бы глобален ни был профессиональный реслинг, мы всё ещё очень сплочённая группа, потому что все мы разделяем одну и ту же ДНК. И это наша любовь и наша страсть к рингу и к выступлениям для публики по всему миру. И мы немного сумасшедшие, и это нормально. Но когда мы теряем одного из своих, это больно. А когда они молоды и так безумно талантливы, это действительно, действительно, *****, больно, особенно когда теряем такую звезду из-за смерти и он не получает возможности прожить полную жизнь.

Мой друг Тони Хан, прими мои соболезнования в связи с этой утратой. Мой друг Кью Ти, вся раздевалка, все ребята из AEW, мне очень жаль, что вы потеряли такого человека. И, конечно, мои коллеги из WWE, которые хорошо его знали, я всем соболезную. Мне бесконечно жаль всех вас. Семье Саттерли я желаю любви и света, пока вы переносите эту боль, и держитесь. И пусть… Пусть эта тяжёлая утрата станет для всех нас уроком, как и любая потеря близких и дорогих людей, будь то молодые или пожилые, члены семьи или кто-то ещё. Пусть она направляет нас и учит тому, как нужно жить каждый день, в каждое мгновение. Старайтесь быть максимально включёнными в каждое, *****, дело, за которое берётесь, ведь никогда не знаешь, что ждёт за поворотом. Да благословит тебя бог, Бенджамин. Спасибо тебе за воспоминания и за то, что ты дарил людя