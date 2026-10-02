Веттори — о желании стать чемпионом UFC: шансы невелики, но я по-прежнему верю в себя

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в средней весовой категории итальянец Марвин Веттори высказался о своей серии из четырёх поражений перед боем с Исмаилом Наурдиевым на UFC 332.

«Если посмотреть на мои последние четыре боя — бой с Джаредом Каннонье не будем считать, потому что там всё было нормально: у него был хороший план на бой и он застал меня врасплох. Но в трёх боях после этого мне кажется, что я просто сам отдал победы своим соперникам.

Много всего произошло, и нужно уметь с этим справляться. Поэтому я готовился к боям, потому что мне нужна была причина двигаться вперёд. Но да, когда я смотрю на свои последние несколько поединков, то вижу, что выглядел ужасно. Поэтому мне не терпится показать себя с совершенно другой стороны.

Конечно, шансы невелики, но я по-прежнему верю в себя. Я сильно вырос и двигаюсь от боя к бою, не заглядывая слишком далеко вперёд. Но, безусловно, это моя цель. Я бы не продолжал заниматься этим, если бы не верил, что всё ещё способен её достичь», — приводит слова Веттори издание MMA Fighting.