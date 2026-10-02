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Альварес рассказал, где хочет провести последний бой в карьере

Альварес рассказал, где хочет провести последний бой в карьере
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36-летний бывший абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес рассказал, где хочет завершить свою профессиональную карьеру.

«Я хочу, чтобы мой последний бой состоялся в Мексике. Когда я был там в качестве болельщика национальной сборной, я был на стадионе «Ацтека», и это место создаёт невероятную атмосферу… Я представлял, как буду там драться. Эмилио Аскаррага хотел поговорить со мной, поэтому мы связались с ним, созвонились по Zoom и обсудили возможность проведения боя там в будущем», — приводит слова Альвареса ESPN.

Альварес имеет в своём рекорде 63 победы, из которых 39 были одержаны нокаутом, три поражения, а два поединка были признаны ничьей решением судей.

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