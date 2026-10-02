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Чемпион RCC Белаз проведёт схватку по грэпплингу с экс-чемпионом Bellator Лимой

Чемпион RCC Белаз проведёт схватку по грэпплингу с экс-чемпионом Bellator Лимой
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28-летний белорусский боец смешанных единоборств и чемпион RCC Владислав «Белаз» Ковалёв 17 октября в Екатеринбурге проведёт схватку по грэпплингу с трёхкратным чемпионом Bellator Дугласом Лимой на турнире RCC x Karate Combat, о чём сообщила пресс-служба RCC.

Лима 10 раз дрался за титул чемпиона Bellator, три раза был чемпионом организации, провёл три защиты, сражался с Беном Аскреном, Андреем Корешковым, Рори Макдональдом, Ярославом Амосовым, Майклом Пейджем, Лоренсом Ларкином и другими. 11 раз он забирал победы сабмишенами, при этом сам проигрывал приёмом лишь раз. Два года назад Феномен выходил на схватку против бойца UFC Рината Фахретдинова на турнире ADХС, но уступил решением судей по итогам трёх раундов.

Владислав Белаз впервые выступит по правилам грэпплинга. Все три титульных боя в ММА Белаз забрал удушающими приёмами.

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