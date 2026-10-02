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Шон Шараф задумался о завершении карьеры после победы над Гейблом Стивсоном

Шон Шараф задумался о завершении карьеры после победы над Гейблом Стивсоном
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Боец Шон Шараф, который на UFC 331 нокаутировал Гейбла Стивсона за 12 секунд, признался, что рассматривает возможность завершения карьеры.

«Все выставляют это так, будто всё произошло из-за какого-то ******* случайного удара, одного попадания… Но я всегда шёл от боя к бою. После ухода из Корпуса морской пехоты я просто сказал себе: «Хочу стать бойцом UFC». Речь никогда не шла о том, что я хочу стать чемпионом. Я просто хотел попасть в эту организацию, надеть эту форму и иметь возможность сказать, что я этого добился.

Я проиграл в тех двух попытках, и казалось, что мне дали эту форму, но я так и не почувствовал, что действительно её заслужил. А теперь, после этого боя, люди говорят, что, возможно, это один из самых крупных апсетов в истории, несмотря на все обстоятельства. И я думаю: «Брат, а смогу ли я превзойти это? Нужно ли мне вообще это делать?» Знаешь, говорят: уходи из-за стола, пока ты в выигрыше.

Не буду врать. Я говорил об этом товарищам: «Брат, если я выиграю этот бой именно так, как представляю себе, возможно, мне этого будет достаточно», — сказал Шараф в подкасте Джо Рогана.

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