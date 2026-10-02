Шон Шараф задумался о завершении карьеры после победы над Гейблом Стивсоном

Боец Шон Шараф, который на UFC 331 нокаутировал Гейбла Стивсона за 12 секунд, признался, что рассматривает возможность завершения карьеры.

«Все выставляют это так, будто всё произошло из-за какого-то ******* случайного удара, одного попадания… Но я всегда шёл от боя к бою. После ухода из Корпуса морской пехоты я просто сказал себе: «Хочу стать бойцом UFC». Речь никогда не шла о том, что я хочу стать чемпионом. Я просто хотел попасть в эту организацию, надеть эту форму и иметь возможность сказать, что я этого добился.

Я проиграл в тех двух попытках, и казалось, что мне дали эту форму, но я так и не почувствовал, что действительно её заслужил. А теперь, после этого боя, люди говорят, что, возможно, это один из самых крупных апсетов в истории, несмотря на все обстоятельства. И я думаю: «Брат, а смогу ли я превзойти это? Нужно ли мне вообще это делать?» Знаешь, говорят: уходи из-за стола, пока ты в выигрыше.

Не буду врать. Я говорил об этом товарищам: «Брат, если я выиграю этот бой именно так, как представляю себе, возможно, мне этого будет достаточно», — сказал Шараф в подкасте Джо Рогана.