Умар Нурмагомедов проведёт схватку с Юрайей Фейбером на турнире RAF в Абу-Даби

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов дебютирует в лиге Real American Freestyle (RAF) в ноябре. Его соперником станет американец Юрайя Фейбер.

Схватка состоится 14 ноября на турнире RAF в Абу-Даби, который пройдёт на «Этихад-Арене». Для Фейбера это будет третье выступление в организации. Ранее американец уступил техническим туше Генри Сехудо на RAF 6 в феврале и Арману Царукяну на RAF 8 в апреле. Он по-прежнему не одержал ни одной победы в лиге.

Нурмагомедов проведёт схватку после поражения нокаутом от Сонг Ядонга в главном событии турнира UFC Fight Night в Шанхае в августе. До этого россиянин победил решением судей Марио Баутисту и Дейвисона Фигейреду. В январе 2025 года он также проиграл единогласным решением судей Мерабу Двалишвили в бою за титул чемпиона UFC в легчайшем весе на турнире UFC 311.