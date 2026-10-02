Энтони Джошуа спрогнозировал нокаут Тайсона Фьюри в первом раунде

36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа заявил, что хочет одержать «зрелищную» победу над Тайсоном Фьюри, и допустил, что их бой может завершиться нокаутом уже в первом раунде.

«Для меня это многое значило, прежде всего из-за болельщиков. Возможность привезти этот бой в Великобританию была очень важна для меня и для фанатов. Лично для меня это, конечно, просто очередной бой — я не люблю придавать таким вещам слишком большое значение, ведь это наша работа. Но было бы невероятно одержать победу ярким и зрелищным образом», — приводит слова Джошуа издание Sky Sports.

Отвечая на вопрос, что, по его мнению, произойдёт 11 декабря в Кардиффе, Джошуа сказал: «Нокаут, если честно. Может быть, в первом раунде». На уточнение, является ли это его планом, он ответил: «Да, это так».