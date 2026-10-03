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Дамиан Пинас — Андрей Пуляев: где смотреть бой, на каком канале

Дамиан Пинас — Андрей Пуляев: где смотреть бой, на каком канале
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В ночь с 3 на 4 октября на арене «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити в США состоится турнир промоуша Ultimate Fighting Championship (UFC) UFC 332, в карде которого свой поединок проведёт российский боец Андрей Пуляев. Для просмотра соревнование будет доступно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», на онлайн-платформе UFC Fight Pass, а также в сервисе Okko.

UFC 2026. UFC 332, Солт-Лейк-Сити, США
Дамиан Пинас (W) — Андрей Пуляев
04 октября 2026, воскресенье. 02:15 МСК
Дамиан Пинас
Окончено
KO
Андрей Пуляев

Соперником россиянина станет 31-летний представитель Арубы Дамиан Пинас.

Андрею Пуляеву 29 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2025 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира одна победа и три поражения.

Аруба провёл в UFC, включая претендентский турнир Даны Уайта, три поединка, каждый выиграв нокаутом.

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