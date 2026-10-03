Дамиан Пинас — Андрей Пуляев: где смотреть бой, на каком канале

В ночь с 3 на 4 октября на арене «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити в США состоится турнир промоуша Ultimate Fighting Championship (UFC) UFC 332, в карде которого свой поединок проведёт российский боец Андрей Пуляев. Для просмотра соревнование будет доступно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», на онлайн-платформе UFC Fight Pass, а также в сервисе Okko.

Соперником россиянина станет 31-летний представитель Арубы Дамиан Пинас.

Андрею Пуляеву 29 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2025 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира одна победа и три поражения.

Аруба провёл в UFC, включая претендентский турнир Даны Уайта, три поединка, каждый выиграв нокаутом.