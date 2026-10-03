UFC 332: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

В ночь с 3 на 4 октября на арене «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити, США, состоится турнир промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) UFC 332. Для просмотра соревнование будет доступно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», на онлайн-платформе UFC Fight Pass, а также в сервисе Okko.

Начало первого поединка запланировано на 23:00 мск в субботу, 3 октября. В октагоне сойдутся два американских атлета — Курт Макги и Эрик Нолан.

Главный кард турнира UFC 322:

Наталия Силва – Ван Цун;

Дейвисон Фигейреду – Пэйтон Талботт;

Кинг Грин – Эстебан Рибович;

Калинн Уильямс – Роберто Солдич;

Атеба Готье – Роман Копылов.