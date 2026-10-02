«Скажите Дуа Липе». Аль аш-Шейх заявил, что хотел провести бой Фьюри — Джошуа на «Уэмбли»

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх высказался о поединке между бывшими чемпионами мира в супертяжёлом весе британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, который состоится 11 декабря в Кардиффе, Уэльс, Великобритания.

«Я хотел провести его на «Уэмбли» — скажите мэру. Скажите Дуа Липе. Я знал с самого начала, что Лондон не даст мне стадион до двух часов ночи. В итоге Уэльс справился, и это всё ещё в Великобритании», — приводит слова Аль аш-Шейха издание Yahoo Sports.

Ранее британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что Энтони Джошуа согласился на пониженный гонорар ради поединка в Великобритании, потеряв восьмизначную сумму.