15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Скажите Дуа Липе». Аль аш-Шейх заявил, что хотел провести бой Фьюри — Джошуа на «Уэмбли»

«Скажите Дуа Липе». Аль аш-Шейх заявил, что хотел провести бой Фьюри — Джошуа на «Уэмбли»
Комментарии

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх высказался о поединке между бывшими чемпионами мира в супертяжёлом весе британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, который состоится 11 декабря в Кардиффе, Уэльс, Великобритания.

«Я хотел провести его на «Уэмбли» — скажите мэру. Скажите Дуа Липе. Я знал с самого начала, что Лондон не даст мне стадион до двух часов ночи. В итоге Уэльс справился, и это всё ещё в Великобритании», — приводит слова Аль аш-Шейха издание Yahoo Sports.

Ранее британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что Энтони Джошуа согласился на пониженный гонорар ради поединка в Великобритании, потеряв восьмизначную сумму.

Материалы по теме
Хирн заявил, что Джошуа отказался от восьмизначной суммы ради боя с Фьюри в Великобритании
Комментарии