Боец АСА Шамиль Рамазанов оценил шансы Романа Копылова в бою с Атебой Готье

Боец АСА Шамиль Рамазанов поделился ожиданиями от предстоящего поединка между российским бойцом в среднем весе (до 84 кг) Романом Копыловым и камерунцем Атебой Готье.

«Готье — восходящая звезда UFC с яркими победами. Однако поединок против Копылова будет для него далеко не самым простым. Атеба прессингует, давит, но открывается, когда залетает с ударами. Роман может ювелирно встречать своими ударами.

Если Копылов переживёт штурм, заставит Готье устать и мазать, то бой перейдёт под контроль Романа. При хорошем раскладе Копылов нащупает свой ритм к середине боя. Думаю, шансы на победу у него неплохие», — сказал Рамазанов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.