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Боец АСА Шамиль Рамазанов оценил шансы Романа Копылова в бою с Атебой Готье

Боец АСА Шамиль Рамазанов оценил шансы Романа Копылова в бою с Атебой Готье
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Боец АСА Шамиль Рамазанов поделился ожиданиями от предстоящего поединка между российским бойцом в среднем весе (до 84 кг) Романом Копыловым и камерунцем Атебой Готье.

UFC 2026. UFC 332, Солт-Лейк-Сити, США
Атеба Готье — Роман Копылов (W)
04 октября 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Роман Копылов
Окончено
TKO
Атеба Готье

«Готье — восходящая звезда UFC с яркими победами. Однако поединок против Копылова будет для него далеко не самым простым. Атеба прессингует, давит, но открывается, когда залетает с ударами. Роман может ювелирно встречать своими ударами.

Если Копылов переживёт штурм, заставит Готье устать и мазать, то бой перейдёт под контроль Романа. При хорошем раскладе Копылов нащупает свой ритм к середине боя. Думаю, шансы на победу у него неплохие», — сказал Рамазанов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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