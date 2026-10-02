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Джошуа назвал причину, по которой Фьюри не хотел подписывать контракт на бой

Джошуа назвал причину, по которой Фьюри не хотел подписывать контракт на бой
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36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа заявил, что его звёздный соотечественник и бывший чемпион мира Тайсон Фьюри отказывался подписывать контракт на бой, если его имя не поставили бы в афишах и анонсах на первое место.

«Просто чтобы вы знали, кстати, мне позвонили на днях. Они сказали: «Ты не против, чтобы имя Фьюри шло первым, потому что иначе он не готов подписать контракт, если это не будет выполнено?» И я сказал: «Я не хочу потерять этот бой».

Мы вдохновим это поколение и следующее поколение. Это люди из этой страны поддерживали нас. Я исполняю свою судьбу, прежде чем покину этот мир», — приводит слова Джошуа The Sun.

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