15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Поставил тебе мат». Фьюри опроверг обвинения Джошуа в нежелании подписывать контракт

«Поставил тебе мат». Фьюри опроверг обвинения Джошуа в нежелании подписывать контракт
Комментарии

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри ответил на обвинения в нежелании подписывать контракт на поединок со стороны 36-летнего бывшего чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа.

«Чушь, чушь, чушь. За кулисами ты плакал, как маленькая девочка, про сторону А, про сторону B, я хочу то, я хочу это. Ты испробовал всё, чтобы избежать этого боя. Каждый ход из книги. Я поставил тебе мат. Больше некуда бежать, ты должен драться, вот и всё», — приводит слова Фьюри издание The Sun.

Поединок между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа состоится 11 декабря в Кардиффе, Уэльс, Великобритания.

Материалы по теме
«Скажите Дуа Липе». Аль аш-Шейх заявил, что хотел провести бой Фьюри — Джошуа на «Уэмбли»
«Все знают, что происходит». Уайт — о своём отсутствии в продвижении боя Фьюри — Джошуа