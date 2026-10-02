«Поставил тебе мат». Фьюри опроверг обвинения Джошуа в нежелании подписывать контракт

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри ответил на обвинения в нежелании подписывать контракт на поединок со стороны 36-летнего бывшего чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа.

«Чушь, чушь, чушь. За кулисами ты плакал, как маленькая девочка, про сторону А, про сторону B, я хочу то, я хочу это. Ты испробовал всё, чтобы избежать этого боя. Каждый ход из книги. Я поставил тебе мат. Больше некуда бежать, ты должен драться, вот и всё», — приводит слова Фьюри издание The Sun.

Поединок между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа состоится 11 декабря в Кардиффе, Уэльс, Великобритания.