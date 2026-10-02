Пауло Коста заявил о желании подраться с Павловичем на турнире UFC в Нью-Йорке

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста рассказал, что готов принять поединок с третьим номером рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянином Сергеем Павловичем на турнире UFC 334, который должен пройти на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

«Если Алекс не хочет драться с Сергеем Павловичем, ставьте меня. Три раунда, [через] шесть недель», — написал Коста на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, профессиональный рекорд бразильского бойца в ММА составляет 16 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, и четыре поражения. Коста ранее был бывшим чемпионом организаций Jungle Fight и Face to Face в среднем весе. Имеет чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В качестве профессионала Пауло дебютировал в феврале 2012 года.